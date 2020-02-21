Афины , , 08:04 — REGNUM Двое российских моряков получили 395 лет тюрьмы в Греции по обвинению в организации незаконной миграции и торговле людьми, сообщил 20 февраля журналистам вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Решение вынес греческий суд. По словам правозащитника, мужчины перевозили туристов в Турцию и другие близлежащие страны, однако суд встал на сторону обвинения.

«Россияне стали жертвами так называемых «черных работодателей», размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях», — объяснил Мельников.

Напомним, группа из 14 российских моряков была задержана в ноябре 2019 года. В конце января 2020 года к пожизненному заключению и крупному штрафу были приговорены первые двое моряков.

Читайте также: Москалькова рассказала о ситуации с 12 моряками в Греции