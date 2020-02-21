Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Новостройки, в которых хабаровским сиротам предоставили положенные им по закону квартиры, разваливаются буквально на глазах, на стенах появляются трещины — дома в поселке Переяславка под Хабаровском были сданы в конце 2018 года. Сироты называют свое новое жилье «гетто». В ситуации разбираются следователи и эксперты-строители.

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Как сообщило ИА «Амурмедиа», по жалобам сирот создана специальная комиссия, в которую вошли представители правительства края, министерства ЖКХ, жилищного контроля. Проверяют новостройки и представители СК РФ. На потолках новостроек плесень, на полах тоже. Вентиляция не работает, на подоконниках и стенах скапливается конденсат, двери разбухают. У многих сирот уже есть свои дети. Нахождение в таких квартирах просто опасно для здоровья.

В новостройках в Переяславке проживают 250 выпускников детских домов. Сироты утверждают: их «загнали в гетто».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года бездомные сироты, требуя положенного им жилья, устроили голодовку у здания правительства Хабаровского края.