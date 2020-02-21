Чита, , 07:46 — REGNUM Пять сайтов, выявленных прокуратурой Забайкальского края, заблокированы после судебного решения.

Как пояснила старший помощник прокурора Ингодинского района Читы Наталья Ленченко, в ходе мониторинга выяснилось, что на данных ресурсах предлагалось приобрести поддельные дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестаты о среднем (полном) общем образовании.

Она также напомнила, что статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа.