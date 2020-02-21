Чита, , 07:29 — REGNUM Задержанному за взятку замминистра правительства Забайкальского края, экс-руководителю администрации Читы Олегу Кузнецову не удалось убедить суд в необходимости помещения его под домашний арест. Как сообщил сегодня, 21 февраля, старший прокурор отдела прокуратуры края Юрий Бегишев, ходатайство адвоката об избрании Кузнецову меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без удовлетворения.

По словам следователей, такое решение принял с учётом тяжести обвинения: чиновника подозревают в получении взяток в размере около семи миллионов рублей в виде оказания услуг по благоустройству территории личного жилого дома, его ремонта после пожара, а также приобретения мебели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, задержание Кузнецова состоялось 13 февраля. Уголовное дело расследуется по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

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