Турочакский район, Алтай, , 07:12 — REGNUM Сразу несколько нарушений земельного законодательсова выявила прокуратура Республики Алтай в работе ООО «Партнёр», ведущего деятельность на территории Турочакского района. В ходе проверки исполнения законодательства об охране природы и природопользовании выяснилось, что на земельных участках незаконно проведена выборочная вырубка деревьев породы пихта, сосна и береза. А сами участки захламлены порубочными остатками в виде сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок.

По итогам рассмотрения возбужденных дел об административных правонарушениях указанному юридическому лицу назначены штрафы на общую сумму 1 200 000 рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году прокуратура Республики Алтай выявила в регионе свыше 650 нарушений лесного законодательства, в целях устранения которых принесены 20 протестов.

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