Петропавловск-Камчатский, , 07:37 — REGNUM Обширный циклон придет на Камчатку в понедельник, 24 февраля. В южных районах полуострова ожидается потепление, снег и сильный восточный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатгидрометеоцентре.

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Циклон придет со стороны Японии. На побережье ожидается штормовой ветер и потепление до 0 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля циклон принес на Камчатку шторм с волнами до 10 метров.