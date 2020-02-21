Онгудайский район, Алтай, , 07:01 — REGNUM В Республике Алтай к реальному сроку приговорили 20-летнего жителя Онгудайского района. Как сообщает сайт региональной прокуратуры, в сентябре 2019 года молодой человек, расстроенный заявлением своей сожительницы о разрыве отношений, повалил женщину на пол, укусил правое ухо и со значительной силой потянул на себя, что привело к ампутации правой ушной раковины.

Уголовное дело расследовали в соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица»).

Несмотря на то, что подсудимый признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.