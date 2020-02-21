Тобольск, Тюменская область, , 06:57 — REGNUM В тюменском городе Тобольске возбуждено уголовное дело по факту обстрела автомобиля с детьми. Об этом сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Тобольский».

Инцидент произошёл утром 12 января. В 8 микрорайоне города Тобольска неизвестный, предположительно из окна дома, обстрелял автомобиль Nissan, в котором находились женщина и четверо детей. Одна из пуль попала в стекло.

По результатам полицейской проверки, когда эксперты обнаружили «круглый металлический предмет диаметром 4,5 миллиметра», похожий на пулю, было возбуждено уголовное дело за хулиганство.