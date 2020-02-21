село Бриент, , 06:49 — REGNUM В Кваркенском районе услуги по ремонту натяжных потолков в доме обернулись частичным обрушением в квартирах и травмированием людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 19 февраля в доме по ул. Молодежной в селе Бриент во время работ по монтажу натяжных потолков произошла разгерметизации баллона газовоздушной смеси, что вызвало хлопок газа. С серьезными ожогами госпитализированы трое работников и хозяин квартиры. В результате ЧП частично обрушились строительные конструкции в двухквартирном доме.

В настоящее время возбуждено головное дело пол пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).