Петропавловск-Камчатский, , 06:44 — REGNUM Жители отдаленного и труднодоступного села Ильпырское в Карагинском районе Камчатки разместили в социальных сетях пост отчаяния. У людей нет ни воды, ни еды. Они фактически брошены на произвол судьбы и не знают, что делать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.

Читайте также: В отдалённые северные сёла Камчатки вместо лекарств завозят водку

В социальных сетях полуострова появилось сообщение под заголовком: «SOS!!! Жители села Ильпырское просят о помощи!»

«У нас в селе возникла критическая ситуация, связанная с питьевой водой. Можно уже кричать «SOS!». Вода у нас привозная. Но больше недели уже воду не привозят, потому что замерз водопровод. Те, у кого есть свой транспорт, берут фляги и едут за 6 километров на водонасосную станцию. А у кого нет машины, сидим без воды. Также остро встала проблема с продуктами первой необходимости», — написали жители села в соцсетях.

Сообщением селян уже заинтересовалась прокуратура края. Начата проверка.

Люди пишут, что в селе нет муки, сахара, растительного масла, круп, макарон. Авторы сообщения уверяют, что село голодает. Они просят чиновников краевого правительства, депутатов приехать и убедиться в том, что все написанное — правда.

ИА Кам 24 связалось с главой села Вячеславом Миникаевым. Чиновник утверждает, что продуктов в магазинах должно хватать. Правда, тут же оговорился: администрация поставками продовольствия не занимается и за них не отвечает. Мольбу односельчан о помощи он назвал «попыткой дискредитировать его работу». Чиновник также заверил, что воду в село привозят. Жители села утверждают, что местные власти «правды никогда не скажут».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года жители отдаленных сел Пенжинского района Камчатки пожаловались на то, что, вместо лекарств и хлеба, им вертолетами завозят водку. Региональный минздрав заявил, что сообщение селян не соответствует действительности, что перебои в поставках были разовыми и временными и все налажено. Однако спустя некоторое время селяне вновь пожаловались на то, что ничего не изменилось — вместо хлеба и лекарств, им привозят водку.