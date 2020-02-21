Барнаул, , 06:22 — REGNUM В Алтайском крае сегодня, 21 февраля, наблюдается улучшение погодных условий, но далеко не все дороги расчищены после двухдневного бурана, который провоцировал в регионе суперциклон «Дэннис».

Как сообщает региональный минтранс, движение возобновлено в направлении Алейск-Чарышское, Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан (но только от р.ц. Поспелиха до р.ц. Курья), а также по дороге Алейск — Петропавловское — Смоленское, Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород.

Вместе с тем, продолжается расчистка на трассах Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан (на участке от р.ц. Курья до границы Республикой Казахстан), Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска). На дорогах сильная гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Алтайском крае было объявлено штормовое предупреждение, синоптики предупредили о возобновлении сильной метели с мокрым снегом.

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