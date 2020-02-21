Мирный, Якутия, , 06:15 — REGNUM По результатам проверки прокуратуры, в городе Мирный Якутии руководитель типографии привлечен судом к административной ответственности за повторное нарушение в сфере выплаты заработной платы работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: Долгов по зарплате нет лишь в двух регионах Дальнего Востока

Прокуратурой установлены нарушения — директор не выплачивал вовремя сотрудникам заработную плату дважды.

«Вопреки требованиям ТК РФ заработная плата работникам в сумме около 90 тысячрублей выплачена с нарушением установленных сроков. Директор типографии оштрафован на 20 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре республики.

Как сообщало ИА REGNUM, нет долгов по заработной плате лишь на Чукотке и в Амурской области.