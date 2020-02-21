Мирный, Якутия, 21 февраля 2020, 06:15 — REGNUM По результатам проверки прокуратуры, в городе Мирный Якутии руководитель типографии привлечен судом к административной ответственности за повторное нарушение в сфере выплаты заработной платы работникам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
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Прокуратурой установлены нарушения — директор не выплачивал вовремя сотрудникам заработную плату дважды.
«Вопреки требованиям ТК РФ заработная плата работникам в сумме около 90 тысячрублей выплачена с нарушением установленных сроков. Директор типографии оштрафован на 20 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре республики.
Как сообщало ИА REGNUM, нет долгов по заработной плате лишь на Чукотке и в Амурской области.