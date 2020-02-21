Эр-Рияд, , 06:12 — REGNUM Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили несколько баллистических ракет, выпущенных хуситами с территории Йемена, в ночь на 21 февраля. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.

По информации издания, ракеты были выпущены мятежниками движения «Ансар Алла», которые правят на севере Йемена. Отмечается, что целью запуска были гражданские объекты и мирное население.

Представитель арабской коалиции полковник Турки аль-Малики назвал очередное нападение «варварской атакой».

Напомним, в Йемене с 2015 года продолжается гражданская война между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами. Саудовская Аравия выступает ведущим государством коалиции, поддерживающим правительственную армию Йемена.

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