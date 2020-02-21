Ханой, , 06:08 — REGNUM Полиция Вьетнама выдвинула обвинения против семерых человек, виновных в смерти 39 мигрантов в британском Эссексе, сообщает агентство Reuters.

Их обвиняют в нелегальной отправке 67 человек в Великобританию и Европу. Отмечается, что почти все фигуранты дела задержаны, кроме одной гражданки Вьетнама, находящейся в настоящее время на территории Китая. В полиции подчеркнули, что расследование еще продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в британском графстве Эссекс был обнаружен грузовик-рефрижератор, внутри которого находились тела 39 погибших мигрантов из Вьетнама. 24 января Высокий суд Ирландии принял решение экстрадировать обвиняемого по этому делу Имона Харрисона.

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