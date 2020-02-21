Мехико, , 05:59 — REGNUM На юго-западе Мексики вечером 20 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом в своем Twitter сообщает Национальная сейсмологическая служба.

Эпицентр землетрясения располагался в штате Герреро, на 19 км севернее города Атойяк-де-Альварес. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км.

Небольшие подземные толчки ощущалось также жителями некоторых районов Мехико. Сведений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в южной части Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения располагался в 10 км к югу от Сьюдад-Истепек в южном мексиканском штате Оахака, очаг подземных толчков залегал на глубине восемь километров.

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