Покровск, Якутия, , 05:33 — REGNUM В городе Покровск в Якутии на почве бытовой ссоры мужчина убил супругу ножницами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по республике.

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Как было установлено в ходе следствия, 19 февраля 2020 года 25-летний супруг в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 26-летней женой. Мирным образом конфликт урегулировать не удалось, мужчина схватил ножницы и нанес женщине восемь ударов в грудную клетку и спину.

От полученных травм и потери крови она скончалась на месте. Сам же подозреваемый отправился к родственникам, и только потом рассказал о трагедии.

«Супруг задержан и находится в СИЗО. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 27-летний парень обвиняется в убийстве предполагаемого соперника 39-ти лет.