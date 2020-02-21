Брюссель, , 05:29 — REGNUM В ходе совместного заявления главы стран Европейского союза призвали стороны конфликта в Идлибе к прекращению огня. Об этом руководители стран заявили на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе.

«Возобновлённое военное наступление сирийского режима и его сторонников в Идлибе, повлекшее за собой огромные человеческие страдания, неприемлемо», — говорится заявления.

Лидеры стран союза призвали стороны конфликта прекратить военные действия.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал соблюдать суверенитет Сирии при нейтрализации террористов.

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