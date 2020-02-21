Хабаровск, , 05:42 — REGNUM Суд арестовал главу посёлка Ванино Александра Орлова в Хабаровском крае, ранее задержанного за подозрение в получении взятки от предпринимателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Читайте также: Против главы Ванино в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о взятке

В СИЗО чиновник проведет два месяца. Александр Орлов является членом партии «Единая Россия». В настоящее время его членство в партии приостановлено. Если вина Орлова будет доказана, он из партии будет исключен.

Александр Орлов родился в Ванино в 1973 году. Окончил Иркутскую высшую школу МВД по специальности инженер пожарной безопасности. Работал заместителем начальника пожарной части. В 2006 году основал частное охранное предприятие «Кордон». До 2017 года был его генеральным директором. Избирался депутатом поселка Ванино, в сентябре 2017 года конкурсная комиссия депутатов назначила его главой администрации поселка Ванино.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Орлов был задержан 19 февраля в 2020 года. Возбуждено уголовное дело.