Владивосток, , 05:17 — REGNUM Заведующая отделением КГБУЗ «Находкинская городская больница» предстанет перед судом за получение взяток и служебный подлог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Приморской прокуратуры.

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Как полагает следствие, с февраля 2016 года по август 2018 года женщина, используя своё служебное положение, оформляла мигрантам медзаключения об отсутствии у них противопоказаний для трудоустройства в России. В справки она вносила ложные сведения о прохождении мигрантами медицинских осмотров. За это она получала деньги, общая сумма которых превысила 1,3 млн рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе двух мужчин обвиняют в использовании поддельных справок от нарколога.