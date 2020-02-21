Владивосток, , 04:46 — REGNUM Дальневосточное ГУ Банка России в 2019 году выявило 128 нелегальных организаций, действующих на территории регионов. В основном это были «чёрные кредиторы» и недобросовестные страховые посредники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Банка.

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В Приморском крае был обнаружен 31 нелегальный кредитор, в Хабаровском крае и Якутии — 21 и 16, на Сахалине — 11, в Амурской области — 7. По два нелегальных кредитора выявили на Камчатке и в Еврейской автономной области, ещё один предлагал услуги на Колыме.

«В 2019 году эффективное взаимодействие с прокуратурой и полицией способствовало выявлению нелегалов, выдававших потребительские займы, и привлечению их к ответственности», — сказал начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Артём Кузьмин.

Незаконную деятельность по страхованию осуществляли 29 человек. Это были нелегальные страховые посредники, оказывающие содействие в заключении договоров страхования. На Камчатке выявили 22 таких нарушителя закона, в Приморье — четыре, ещё три посредника действовали в Хабаровском крае, Приамурье и в Магаданской области.

«Нелегальная деятельность наносит ущерб и лицензированным страховым компаниям, которые теряют доход, и автомобилистам, которые платят лишние деньги. В автоматизированную информационную систему ОСАГО попадает заведомо ложная информация», — напомнили в пресс-службе Банка России.

Помимо этого, обнаружено шесть финансовых пирамид: в Приморье, Хабаровском крае, Якутии и Приамурье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северо-Западном федеральном округе в 2019 году выявлено 205 «черных кредиторов», а также физических лиц, так называемых ростовщиков.