Надеждинский район, Приморский край, , 05:04 — REGNUM В Приморье одна из управляющих компаний Надеждинского района привлечена к административной ответственности за неубранный снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Сумма штрафов составила 1 млн рублей. Протоколы за ненадлежащее выполнение обязанностей по очистке территории от снега, административная комиссия Надеждинского района начала составлять в отношении ООО «САХ-Новое» ещё в ноябре 2019 года, однако, в компании не сочли нужным прислушаться к требованию закона.

«Всего в отношении компании составлено 20 протоколов по 50 тыс. рублей каждый. Переговоры закончены, организация не идет навстречу жителям, в лучшую сторону движений не видно, администрация уговаривать никого не собирается», — прокомментировал глава района Рустям Абушаев.

Как сообщало ИА REGNUM, идущий к Приморью новый циклон по мнению синоптиков будет гораздо мощнее прошедшего.