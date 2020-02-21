Владивосток, , 05:01 — REGNUM Во всех пунктах пропуска через государственную границу Приморья проводится усиленный двойной контроль лиц, прибывающих из неблагополучных по коронавирусу регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморью.

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Проверка проводится с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

«В период с 1 января по 19 февраля в Приморье на пунктах пропуска через границу с Китаем специалистами Роспотребнадзора было досмотрено 157 165 человек, прибывших из-за рубежа», — рассказали в ведомстве.

Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае ученые смогли разработать тест, который способен выявить наличие коронавируса за 10 минут.