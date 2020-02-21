Чугуевский район, Приморский край, , 04:54 — REGNUM В Приморье правоохранительные органы проводят проверку в отношении обстоятельств беременности 15-летней жительницы Чугуевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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В феврале 2020 года в медучреждение Чугуевского района обратилась 15-летняя беременная. По данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ.

«По предварительным данным установлено, что несовершеннолетняя встречалась с лицом не достигшим 18-летнего возраста. Личность его установлена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области иеромонаху, подозреваемому в педофилии, продлили арест.