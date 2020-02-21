Владивосток, , 04:23 — REGNUM В приморском городе Артём сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

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30-летний гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за разбой и сбыт наркотиков, в своей квартире организовал наркопритон, в котором наркозависимые знакомые изготавливали и употребляли наркотики. При обследовании жилища были найдены и изъяты соответствующие приспособления.

В отношении организатора притона возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге задержан гражданин, предоставлявший баню в качестве наркопритона.