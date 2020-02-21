Иркутск, , 04:08 — REGNUM В Иркутске восстановили теплоснабжение 38 домов, прерванное после произошедшего накануне прорыва на тепловых сетях. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Коммунальная авария произошла вечером 20 февраля в районе улицы Байкальская. По информации из администрации города, в результате аварии оказался залит горячей водой подземный переход, который был перекрыт.

Всего коммунальными службами в ликвидации прорыва были задействованы десять человек и четыре единицы техники. 21 февраля в 02:00 по местному времени авария была ликвидирована, теплоснабжение домов в Октябрьском округе города Иркутска восстановлено.