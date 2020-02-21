Мехико, , 03:37 — REGNUM В мексиканском городе Куэрнавака неизвестные вооруженные лица похитили журналиста Адриана Фернандеса. Об этом 20 февраля представительство международной правозащитной организации Article 19 сообщает в своём Twitter.

«Мы знаем о незаконном лишении свободы журналиста и хозяина журнала Perfil Адриана Фернандеса, которого в ночь на 19 февраля с применением силы забрали из бара «Линдо» в Куэрнаваке в Мексике вооруженные лица», — говорится в сообщении.

Article 19 обратилась к властям с требованием принять все необходимые меры к розыску пропавшего журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января на западе Мексики военный патруль обнаружил тело журналиста и управляющего мексиканской радиостанции La Ke Buena Фиделя Авилы Гомеса. Об исчезновении Авилы Гомеса его родственники заявили ещё 29 ноября, пропавшим он был объявлен прокуратурой штата Мичоакан 2 декабря.

Напомним, в Мексике с 2000 года были убиты не менее 150 журналистов. 10 журналистов погибли уже в 2019 году.

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