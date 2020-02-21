Петропавловск-Камчатский, , 03:14 — REGNUM Возгорание произошло в одноэтажной пристройке к мебельному магазину в селе Мильково на Камчатке, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что спасатели оперативно прибыли к горящему зданию на улице Томской и в течение часа ликвидировали пожар. В результате возгорания оказались повреждены деревянные конструкции крыши здания. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля во Владивостоке произошел пожар на овощной базе на улице Калинина. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.