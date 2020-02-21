Петропавловск-Камчатский, , 03:12 — REGNUM Студенты Политехнического техникума на Камчатке не пришли на призывной пункт военкомата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.

Читайте также: Миллион квадратных метров жилья хотят строить в Приморье ежегодно

28 студентов ждали на призывную комиссию в военкомате Петропавловска-Камчатского. Однако будущие воины не пришли. Военный комиссар обратился в прокуратуру. Как выяснилось, студентам просто забыли вручить повестки, которые передал военкомат руководству учебного заведения для вручения студентам. Руководству техникума направлено прокурорское представление.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ передало Приморскому краю земли для строительства жилья. В регионе планируют сдавать 1 млн кв. метров жилья ежегодно.