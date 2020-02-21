Киев, 21 февраля 2020, 03:07 — REGNUM Эвакуированные из КНР граждане Украины не имеют симптомов вирусных инфекций. Об этом глава правительства страны Алексей Гончарук написал в Telegram.
По его словам, в лечебном учреждении, куда поместили эвакуированных из Китая, имеется всё необходимое. Здание санатория находится под охраной и наблюдением медиков-инфекционистов. «Люди в полной безопасности», — добавил премьер-министр.
Как сообщало 20 февраля ИА REGNUM, жители в Полтавской области Украины встретили камнями и горящими покрышками прибывших из КНР.
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