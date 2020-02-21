Веллингтон, , 02:43 — REGNUM Убийцу британской туристки приговорили к пожизненному сроку в Новой Зеландии

Мужчину, убившего туристку из Великобритании в Новой Зеландии, приговорили к пожизненному заключению, сообщает агентство Reuters.

Суд признал 28-летнего преступника виновным еще в ноябре 2019 года, однако приговор был оглашен лишь 21 февраля. Отмечается, что в течение 17 лет убийца не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение и пересмотр приговора.

Напомним, 28-летний мужчина познакомился с гражданкой Великобритании Грейс Миллейн в 2018 году. Они распивали спиртные напитки, а затем девушка пропала. Позднее ее тело обнаружили в лесополосе.