Благовещенск, , 02:41 — REGNUM В Октябрьском районе Приамурья осудят молодого человека, которого подозревают в краже чужого картофеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Читайте также: В Красноярском крае мужчина убил знакомую из-за мешка картошки

По версии следствия 20-летний парень, пребывая в гостях у своего знакомого фермера, тайно вынес с его двора четыре мешка картошки, а затем эту же картошку продал тому же фермеру. Владелец картошки уличил молодого человека в краже по приметам мешков.

«В настоящее время расследование уголовное дела окончено, материалы переданы в суд. «Продавцу» грозит до 5 лет лишения свободы», — рассказали в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад за мешок картофеля в Красноярском крае мужчина убил свою знакомую.