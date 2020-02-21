Киев, , 02:29 — REGNUM Правоохранители Полтавской области открыли два уголовных дела по факту участия в беспорядках, спровоцированных доставкой в лечебные учреждения в Новых Санжарах эвакуированных из КНР граждан Украины и иностранцев. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции страны.

Дела открыты по составам «Массовые беспорядки» и «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

В ведомстве рассказали, что один из участников беспорядков пытался в автомобиле наехать на полицейского.

Как сообщало 20 февраля ИА REGNUM, на Украине жители в Полтавской области эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине эвакуированных из Уханя встретили камнями и горящими покрышками