Владивосток, , 02:18 — REGNUM Во Владивостоке судебные приставы опечатали торговый центр: теперь предприниматели не смогут в нём вести деятельность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП России по Приморью.

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Согласно решению суда, трём предпринимателям было запрещено осуществлять торговую деятельность в здании торгового центра, расположенного по улице Луговой во Владивостоке.

«Запрет связан с нарушением требований пожарной безопасности, он будет действовать до устранения выявленных нарушений», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Московской городской думы обеспокоены препятствиями для пожарных машин.