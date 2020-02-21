Джакарта, , 02:03 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы в океане у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 227 километрах к северо-западу от индонезийского острова Ямдена. Очаг сейсмособытия находился на глубине 156,56 километров. Угрозы цунами не объявлялось, информации о возможных жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в Тихом океане у берегов Камчатки. Эпицентр сейсмособытия находился в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 33 километров.

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