Ростов-на-Дону, , 01:58 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону произошёл конфликт. По одним данным, неизвестные избили сотрудников полиции, по другим — работников шиномонтажной мастерской. Официально подтверждено только то, что злоумышленники скрылись с места происшествия.

Портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что неизвестные избили полицейских на улице Мечникова. В розыск объявлен серо-голубой автомобиль Lexus.

Подробнее об инциденте на улице Мечникова интернет-изданию Don24.ru сообщили в полиции, отметив, что пострадавшими в ходе конфликта стали работники шиномонтажной мастерской.

«В полицию поступило сообщение о конфликте в шиномонтажной мастерской. В результате конфликта неизвестные нанесли травмы работникам мастерской, после чего скрылись», — цитирует издание представителя ведомства.