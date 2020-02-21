Владивосток, , 01:47 — REGNUM Руководством ВГУЭС из-за временного запрета на въезд в Россию граждан КНР, принято решение о переводе китайских студентов университета на дистанционное обучение.

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Теперь обучение будет строиться по сети Интернет: получив ссылку, студент будет подключаться к аудитории, в которой преподаватель будет вести лекцию, пишет ИА PrimaMedia. Точно также студенты смогут получать презентации и различные задания.

Во Владивостокском университете экономики и сервиса проходит обучение порядка 400 ребят из Китая. Около ста студентов не смогли вернуться в Россию к началу нового семестра.

«Дистанционное обучение будет вестись до окончания сложившейся обстановки. Зачеты и экзамены, конечно, тоже будут проводиться в таком режиме», — сообщили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что запрет на въезд в Россию граждан КНР, лишит туристический бизнес порядка 2,8 млрд рублей дохода.