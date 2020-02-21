Лондон, , 01:27 — REGNUM Восемь автомобилей столкнулись на востоке британской столицы Лондона, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что в результате ДТП погибли два человека — мужчина и женщина. Также различные травмы получили семеро человек. Отмечается, что лондонским спасателям удалось вытащить трех человек, зажатых в салонах автомобилей. Других подробностей происшествия не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля 200 автомобилей столкнулись в канадском Монреале. В результате массового ДТП погибли два человек, свыше 70 получили травмы.

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