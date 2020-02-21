Ростов-на-Дону, , 01:24 — REGNUM Специалисты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ) установили количество погибшей в реке Дон рыбы, сообщает ИА REGNUM.

Установлено, что погибшей рыбой был усеян участок берега реки Дон в черте Ростова-на-Дону протяженностью почти 50 метров. Эксперты обнаружили 715 особей пиленгаса. В ближайшие дни будет установлен причинённый водной фауне ущерб.

В настоящее время вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования, в ходе которого будет установлена причина гибели рыбы и причастные к инциденту лица. Не исключена возможность привлечения виновных к уголовной ответственности.

ИА REGNUM сообщало, что к установлению причин массовой гибели рыбы в Ростове-на-Дону подключились сотрудники ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры. Основная версия произошедшего — браконьерство.

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