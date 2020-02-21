Владивосток, 21 февраля 2020, 01:41 — REGNUM 25 должностных лиц в Приморье привлечены к ответственности за неспособность организовать своевременный вывоз мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Из-за прошедшего снега и несвоевременной расчистки междворовых проездов к контейнерным площадкам, в ряде муниципалитетов начал скапливаться мусор.
«Не везде управляющие компании, ТСЖ, другие ответственные за расчистку проездов добросовестно и своевременно подошли к своим обязанностям. Сейчас жилищная инспекция, административные комиссии проводят проверки по таким фактам, уже выданы десятки предписаний», — пояснили в правительстве региона.
Общая сумма штрафов превысила 300 тыс. рублей. Краевые власти считают, что ситуация с мусором стабилизируется в течение ближайших 2−3 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге силовики провели обыски в фирмах, оказывающих услуги по вывозу ТБО.