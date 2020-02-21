Владивосток, , 01:29 — REGNUM В сдобном печенье, выпускаемым одним из приморских производителей, специалисты Россельхознадзора обнаружили плесень, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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В ведомстве отметили, что данное исследование проводилось повторно, однако производитель не смог избавиться от ранее выявленных нарушений и они подтвердились вновь: в исследуемой партии печенья не только были выявлены плесневые грибы, но и отмечено кратное превышение уровня бактериальной обсемененности.

«В результате повторных лабораторных испытаний в пробе от партии сдобного печенья обнаружены плесневые грибы, а также превышение общего уровня бактериальной обсемененности 300 раз», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за наличие плесени на Ставрополье судят застройщика, сдавшего дома сиротам.