Владивосток, , 01:28 — REGNUM Смещение активного циклона несёт в Приморье сильные осадки — ночью и днём в субботу, 22 февраля, над краем будет бушевать стихия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В ожидании стихии, службы жизнеобеспечения региона приведены в повышенную готовность, жителей и гостей края просят воздержаться от поездок. По данным Примгидромета, в Приморье ожидается снег, на юге и побережье с дождем, количество осадков до 35 мм при дожде со снегом и до 16 мм за 12 часов и менее при снеге.

«Осадки будут сопровождаться гололёдными явлениями, отложениями мокрого снега. В континентальной части края ветер усилится до 13−18 метров в секунду, на побережье порывами 20−25 метров в секунду», — уточнили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с предстоящей непогодой в Приморье объявлено штормовое предупреждение.