Хьюстон, США, , 00:55 — REGNUM Легкомоторный самолет упал в округе Колмен американского штата Техас, сообщает газета Abilene Reporter News.

Сообщается, что пилот воздушного судна пытался вернуться в аэропорт Абилина и там совершить посадку после того, как выявил проблемы с электрооборудованием самолета. Однако вскоре самолет пропал с радаров. Спустя несколько часов разбившееся воздушное судно обнаружили у озера Колман. В результате крушения самолета погибли три человека, находившиеся на борту. Других подробностей происшествия не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Австралии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе во время тренировочных полетов. В результате столкновения погибли четыре человека.

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