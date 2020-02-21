Новые Санжары, , 00:04 — REGNUM Девять сотрудников полиции и один гражданский пострадали в результате беспорядков, вызванных эвакуацией граждан Украины и ряда иностранцев из Китая из-за вспышки коронавируса в этой стране в украинский посёлок Новые Санжары в Полтавской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба областного отделения Нацполиции.

Эвакуация граждан Украины и ряда других стран из китайского Уханя вызвала неприятие в нескольких регионах Украины. В посёлке Новые Санжары, где расположен санаторий, в котором, по окончательному решению властей Украины, будут размещены на карантин эвакуированные из КНР, начались беспорядки.

В Жители посёлка, протестующие против размещения здесь прибывших из Уханя, встретили эвакуированных истеричными криками, камнями и палками. Беспорядки переросли в столкновения с полицией, в результате которых пострадали девять сотрудников правопорядка и один гражданин.

Сведения о нападении на полицейских были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части «массовые беспорядки» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Ранее ИА REGNUM сообщало о событиях в Новых Санжарах, связанных с прибытием в населённый пункт эвакуированных из Уханя.

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