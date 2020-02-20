Франкфурт-на-Майне, Германия, , 23:49 — REGNUM Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне проверяет возможное наличие российских граждан среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Ханау.

«Находимся в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ на предмет установления гражданства пострадавших и погибших», — приводится сообщение консульства в официальном Telegram-канале МИД России.

Напомним, в ночь на 20 февраля в городе Ханау (федеральная земля Гессен) неизвестный устроил стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных. В результате погибли в общей сложности девять человек, ещё четверо госпитализированы с ранениями.

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