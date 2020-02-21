Москва, , 00:04 — REGNUM Часть потолка обрушилась в терминале С московского международного аэропорта «Шереметьево». Об этом 20 февраля сообщил журналистам источник в экстренных службах.

ЧП произошло 17 февраля, но известно о нём стало только сегодня. Обрушение части потолка произошло во время проведения ремонтных работ в терминале.

При обрушении никто не пострадал, ремонт проводился в неэксплуатируемой части терминала С.

Произошедшее не повлияло на работу аэропорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о компьютерном сбое в аэропорту «Хитроу» в Лондоне, из-за которого были отменены более 200 авиарейсов.

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