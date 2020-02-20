Берлин, , 23:38 — REGNUM Трое обвиняемых в краже уникальной золотой монеты весом 100 кг были приговорены к тюремному заключению окружным судом в Берлине. Об этом 20 февраля сообщает немецкая телерадиокомпания RBB.

Двое обвиняемых были приговорены к четырём годам лишения свободы, ещё один — к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения. Один из обвиняемых был оправдан.

Золотая монета номиналом в 1 млн долларов и весом 100 кг была украдена из музея Боде в Берлине в марте 2017 года. У монеты было собственное название «Большой кленовый лист», на её аверсе был изображён профиль королевы Великобритании Елизаветы Второй. Монета была одолжена музеем Боде, известным своей коллекцией монет, у другого музея на время выставки.

До настоящего времени монету найти не удалось. Предполагается, что уникальный музейный экспонат, стоимость которого, по оценкам специалистов, составляет около 4 млн долларов, могла быть распилена и продана по частям как золотой лом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытках грабителей продать драгоценности, украденные из знаменитого музея «Зелёный свод» в Дрездене.

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