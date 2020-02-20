Сунжа, Ингушетия, , 23:25 — REGNUM Уголовное дело возбудили следователи в связи с незаконной вырубкой бука, который относится к древесине ценных пород, в Ингушетии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Незаконную вырубку обнаружила в буковом лесу на территории Алкунского участка ГКУ «Сунженское лесничество» прокуратура Сунженского района Ингушетии в ходе мониторинга интернета.

Материальный ущерб от вырубки лесному фонду составил 5,9 млн рублей. Была инициирована прокурорская проверка, по результатам которой по факту вырубки деревьев ценной породы возбуждено уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Прокуратура региона осуществляет контроль за ходом расследования дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о незаконной вырубке леса, которая велась в течение десяти лет в иркутском заказнике «Озёрный».

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