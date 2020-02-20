Петропавловск-Камчатский, , 23:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане у побережья полуострова Камчатка. Об этом 20 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 18:57 по всемирному координированному времени (21:57 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.

Эпицентр подземной стихии располагался в 156 км на северо-восток от Петропавловска-Камчатского, Ю где проживает около 187 тыс. человек.

По данным ГУ МЧС Камчатского края, жителями города сейсмособытие ощущалось как подземные толчки магнитудой 3−5. В основном, жалобы поступили от жителей верхних этажей высотных домов. У них в квартирах раскачивались люстры и звенела посуда. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Уроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,6, которое произошло около восточного побережья Камчатки.

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