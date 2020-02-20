Баренцбург, , 22:48 — REGNUM На острове Западный Шпицберген два туриста из Германии попали под снежную лавину и погибли, сообщают 20 февраля норвежские власти этой территории.

Лавина сошла в 20 км к югу от российского поселка Баренцбург. На это место прибыли спасатели с поисковой собакой.

Погибшие туристы входили в группу, прибывшую на архипелаг по путёвке российской компании «Центр арктического туризма «Грумант».

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