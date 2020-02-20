Балаково, Саратовская область, , 22:45 — REGNUM Мужчина погиб в результате падения в шахту лифта, куда его затянуло тросом в городе Балаково в Саратовской области. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Трагический инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Академика Жука. По предварительным данным, мужчина поднимал на лифте на 12-й этаж столешницу, обвязав её тросом, который закрепил на теле.

Выходя из лифта, мужчина не заметил, что конец троса остался в кабине, лифт начал спуск, мужчину стало затягивать в шахту. Одна из створок лифта распахнулась и мужчина упал в шахту. Находившиеся рядом люди вызвали бригаду скорой помощи, но подъехавшие медики констатировали смерть мужчины от полученных травм.

По факту гибели жителя Саратовской области следователями была назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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